МИД РФ: Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, стране удалось избежать «ливийского сценария», передаёт РИА Новости.

Если бы Россия 7 апреля согласилась с «ливийским сценарием», мы, по сути, получили бы аналогичное «поражение в правах» на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более того, — пояснил Вершинин.

По его мнению, в статусе наблюдателя у России есть шанс не дать западным странам сдержать манипуляции Запада тематикой прав человека, её использования в качестве инструмента политического давления и шантажа «неугодных» правительств. Вершинин уверен, что если бы Москва совсем покинула СПЧ, об универсальности и эффективности функционирования Совета можно было бы не говорить.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за спецоперации на Украине. Решение поддержали 93 государства, выступили против 23, воздержались — 58. В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.