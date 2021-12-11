МИД РФ: Россия не видит прогресса в отношениях с США

Москва не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, сейчас сложно прогнозировать улучшение ситуации, так как Вашингтон проводит антироссийскую политику.

Проблемы начались не вчера. Они связаны со стремлением США по большому счёту отрицать Россию как самостоятельный важный фактор международной жизни, пытаться нам навязывать собственные подходы к целому ряду вопросов, включая то, как нам жить в нашей стране. Всё это, разумеется, не позволяет говорить о том, что у нас есть перспектива выправления отношений, по крайней мере на нынешней стадии я бы не рискнул давать оптимистичные прогнозы, — сказал Рябков.

Он отметил успехи в запуске структурированных диалогов по стратегической стабильности и ИКТ-безопасности, но подчеркнул, что на этом успехи заканчиваются.

При этом даже в означенных вопросах пока рано говорить о будущих «глобальных, значимых, прорывных решениях», поскольку диалоги сложились совсем недавно.

Ранее Рябков заявил, что безопасность НАТО не укрепится, если Альянс пойдёт на расширение. При этом последствия для такого шага будут тяжёлыми. Москва неуклонно будет обращать на это внимание членов Альянса.

Он также сообщил, что Москва не станет ставить обсуждение проблем с визами в зависимость от диалога с США по безопасности.