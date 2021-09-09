МИД РФ: Россия и США продолжат взаимодействие в «венском формате» по СВПД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокировку Twitter-аккаунта кандидата в депутаты Госдумы, телеведущего Евгения Попова, сравнила его с экс-главой США Дональдом Трампом. Об этом она рассказала в Telegram-канале. Бывшего главу Белого дома многие соцсети заблокировали, так как посчитали, что, проиграв выборы президента основному оппоненту Джо Байдену, он организовал беспорядки, в том числе штурм Капитолия.

Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты Госдумы. Женя, это успех. Партнёры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности...