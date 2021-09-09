МИД РФ: Россия и США продолжат взаимодействие в «венском формате» по СВПД
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:53, 09 сентября 2021
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В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия и США продолжат сотрудничество в «венском формате» с участием всех стран Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.
Состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах восстановления полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие «в венском формате» с подключением всех стран-участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США, — говорится в официальном сообщении.
Этот вопрос обсуждался на консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Также на встрече присутствовали заместитель гендиректора «Росатома» Николай Спасский и заместитель министра энергетики США Дэвид Хайзенга.
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