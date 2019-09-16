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Президент РФ Владимир Путин заявил, что состав конституционного комитета Сирии, который разработает параметры будущего государственного устройства, уже полностью сформирован. Он также подчеркнул недопустимость деления этой страны на зоны влияния.

Недопустимо делить Сирию на зоны влияния, — цитирует ТАСС Путина. Президент выразил обеспокоенность положением дел на северо-востоке Сирии. По его мнению, проблемы безопасности в этой стране должны решаться «исключительно на...