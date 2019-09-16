Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и страны Североатлантического альянса должны усовершенствовать договорённости о недопущении военных инцидентов в море и воздухе.
России и НАТО требуется усовершенствовать договорённости о недопущении опасных военных инцидентов в море и в воздухе, заняться вплотную тематикой опасной военной деятельности, — заявил Рябков в эфире телеканала НТВ.
Дипломат считает, что в современном мире эскалация может возникнуть быстро и произойти из-за неправильного понимания мотивов или намерений друг друга.
Как писал News.ru, НАТО впервые с 1967 года подписала новую военную стратегию, в рамках которой намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам. По словам главы военного комитета Альянса Стюарта Пича, это позволит сохранить превосходство над потенциальными противниками. Стратегия поддерживает три основные задачи НАТО — коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность. Основанная на ней концепция сдерживания поможет эффективнее определять направление будущих угроз, а также укрепить силы Альянса.