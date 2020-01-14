Решение европейских партнёров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, заявили представители МИД РФ. В ведомстве добавили, что формализация процесса со стороны «евротройки» — Германии, Великобритании и Франции — приведёт к эскалации вокруг СВПД.
Накануне Берлин, Лондон и Париж обратились к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД.
В Москве считают, что непродуманные шаги западных партнёров могут недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится,
Ранее NEWS.ru писал о том, что британский премьер Борис Джонсон допустил возможность замены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе новым соглашением на условиях президента США Дональда Трампа.
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