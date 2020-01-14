https://static.news.ru/photo/5bbc8d6a-36f0-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение европейских партнёров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, заявили представители МИД РФ. В ведомстве добавили, что формализация процесса со стороны «евротройки» — Германии, Великобритании и Франции — приведёт к эскалации вокруг СВПД.

Накануне Берлин, Лондон и Париж обратились к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД.

В Москве считают, что непродуманные шаги западных партнёров могут недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится, говорится на официальном сайте МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский премьер Борис Джонсон допустил возможность замены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе новым соглашением на условиях президента США Дональда Трампа.