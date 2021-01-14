МИД РФ рассказал послам Франции и США о переговорах с Баку и Ереваном

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послами Соединённых Штатов Америки и Франции в Москве Джоном Салливаном и Пьером Леви. Дипломатам рассказали о переговорах Кремля по Нагорному Карабаху с Баку и Ереваном при участии руководителя РФ Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна. Мероприятие прошло 11 января 2021 года.

РФ, США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Послы [США и Франции] были проинформированы об итогах переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор Путина и Эрдогана состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что Эрдоган выразил поддержку, отметив усилия Москвы в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, а также высказался за продолжение координации действий РФ и Анкары. Это, по мнению Эрдогана, будет в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.