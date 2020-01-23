https://static.news.ru/photo/5d30618e-b028-11e9-af5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва рассчитывает, что правовое решение Греции по делу россиянина Александра Винника будет полностью учитывать его законные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Винника арестовали во время отдыха в Греции по запросу США, его обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов.

Мы рассчитываем, что правовое решение по делу Винника будет полностью учитывать законные интересы нашего соотечественника, — цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что посольство РФ в Греции находится в постоянном контакте с Винником, его семьёй и адвокатами, кроме того, поддерживает связь с «компетентными органами Греции в правовой плоскости».

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение своему греческому коллеге Андреасу Поттакису, в котором попросила провести проверку соблюдения прав находящегося в тюрьме Александра Винника. Москалькова пояснила, что, согласно сообщениям СМИ, тюремные власти нарушают права Винника на ежедневную прогулку и на юридическую помощь в условиях изоляции. С учётом того, что россиянин в течение 28 дней проводит голодовку, его психологическое и физическое состояние является критическим, отметила омбудсмен. Москалькова добавила, что Винник пребывает под арестом в Греции свыше 30 месяцев. По её словам, это вызывает сомнение в исполнении властями страны Европейской конвенции по правам человека.