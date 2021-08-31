МИД раскритиковал голосование в Совбезе ООН по Афганистану
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:22, 31 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала голосование в Совете Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В очередной раз разочаровала практика западных партнёров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета. Причём есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели «обкатать» текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет, — выразила причину недовольства Захарова.
30 августа Совбез ООН принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане. Текст документа готовила «Большая тройка»: Франция, Германия и Великобритания. Несмотря на то что Россия также внесла значительный вклад в «придание документу максимально сбалансированного вида», Москва, как и Пекин, были вынуждены воздержаться от голосования. Всего за принятие резолюции проголосовали 13 стран.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва не проголосовала за резолюцию по ситуации в Афганистане.