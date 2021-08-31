МИД раскритиковал голосование в Совбезе ООН по Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала голосование в Совете Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В очередной раз разочаровала практика западных партнёров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета. Причём есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели «обкатать» текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет, — выразила причину недовольства Захарова.

30 августа Совбез ООН принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане. Текст документа готовила «Большая тройка»: Франция, Германия и Великобритания. Несмотря на то что Россия также внесла значительный вклад в «придание документу максимально сбалансированного вида», Москва, как и Пекин, были вынуждены воздержаться от голосования. Всего за принятие резолюции проголосовали 13 стран.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва не проголосовала за резолюцию по ситуации в Афганистане.