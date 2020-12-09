МИД РФ раскритиковало бездействие Германии и Франции по ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f3ee7c60-3a55-11eb-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Деструктивные действия» украинских властей по теме Донбасса не вызывают адекватной реакции у лидеров Германии и Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским «Комплексом мер» и договорённостями «нормандского формата», а также потакание Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей, — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.

По её мнению, лидеры европейских стран препятствуют преодолению кризиса на Украине, о чём свидетельствует срыв заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», в котором приняли участие представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече, — напомнила Захарова.

Она также выразила надежду, что руководители европейских стран сумеют убедить киевские власти следовать шагам, прописанным в «Комплексе мер» и решениях парижского саммита «нормандского формата», в диалоге с представителями ДНР и ЛНР.

Как сообщал NEWS.ru, в правительстве Германии положительно оценили перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после «нормандского саммита» в Париже, прошедшего 9 декабря 2019 года.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.