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Возвращение Крыма под контроль России стало для американцев «ударом ниже пояса», с которым они не могут смириться, поэтому постоянно жалуются. Таким образом преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о полуострове.

Ранее глава НАТО заявил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым. Кроме того, он подчеркнул, что Москва активно наращивает военный потенциал и уже уверенно обозначила...