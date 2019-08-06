Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось давать оценку деятельности посла США в РФ Джона Хантсмана, который ушёл в отставку. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение принимала администрация Вашингтона, а значит, они и оценивают работу своего посла.
Представитель МИД РФ назвал Ханстмана профессионалом и отметил, что сожалеет о таком решении, информирует «
К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений, — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Американский посол в России Джон Хантсман подал заявление об уходе с поста президенту США Дональду Трампу. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что Хантсман собирается в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан со стремлением дипломата принять участие в выборах губернатора штата Юта, писал News.ru.