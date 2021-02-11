МИД РФ: продление СНВ-3 не является уступкой со стороны РФ или США

https://static.news.ru/photo/4a0cd14c-6c50-11eb-a782-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) не является уступкой и со стороны РФ, и со стороны Соединённых Штатов Америки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, благодаря данному шагу отношения между Москвой и Вашингтоном в обозримой перспективе обретают «необходимый уровень взаимной предсказуемости, транспарентности в сфере СНВ», что само по себе имеет очень важное значения укрепления международной безопасности и стратегической стабильности, пишет ТАСС.

Мы отмечаем сигналы об открытости Вашингтона к запуску нового этапа стратегического диалога между нашими странами. При этом мы настроены самым решительным образом заниматься проблемными аспектами стратегической сферы. Мы намерены без отлагательств приступить к такой работе, как только к ней будут готовы в Вашингтоне, — отметил дипломат.

Он добавил, что Кремль не станет идти на односторонние уступки в сотрудничестве по контролю над вооружениями с Белым домом, а настроен жёстко отстаивать национальные интересы РФ. Рябков отметил, что российская сторона пока не знает, с каких позиций будет выступать по этим вопросам администрация президента США Джо Байдена, однако в РФ приветствуют слова о том, что «продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении».

Как писал NEWS.ru ранее, в Организации Объединённых Наций (ООН) рассчитывают, что продление договора СНВ-3 позволит продолжить дискуссию по ядерному разоружению.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами. Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.