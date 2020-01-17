https://static.news.ru/photo/c24607f6-39d3-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с принятием ими закона о среднем образовании.
В МИДе отметили, что Киев проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии СЕ об обеспечении баланса в языковой сфере. Русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации
Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Ранее NEWS.ru писал, что, согласно украинскому закону «Об общем среднем образовании», русскоговорящие дети будут обучаться в школах на родном языке до пятого класса. В дальнейшем не менее 80% всего учебного времени преподавание будет вестись на украинском.