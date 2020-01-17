Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с принятием ими закона о среднем образовании.

В МИДе отметили, что Киев проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии СЕ об обеспечении баланса в языковой сфере. Русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации

Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно украинскому закону «Об общем среднем образовании», русскоговорящие дети будут обучаться в школах на родном языке до пятого класса. В дальнейшем не менее 80% всего учебного времени преподавание будет вестись на украинском.

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