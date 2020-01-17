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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов упрекнул за слова о том, что для США международное право — это дело десятое.

Она напомнила журналисту, что в США действует прецедентное право, а судебные решения «изобилуют доказательствами того, о чём говорил Сергей Лавров». Захарова считает, что Конституция США чаще всего не совпадает с...