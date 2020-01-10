https://static.news.ru/photo/36fcce0a-33bb-11ea-a791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас нет никаких оснований для громких заявлений по авиакатастрофе в Иране, где разбился украинский Boeing 737. Что-то говорить можно будет только после того, как специалисты завершат свою работу. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он предостерёг от попыток «пытаться наварить политические очки» на человеческой трагедии, пишет RNS.

Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры, по меньшей мере, недостойно, — считает Рябков.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

Как писал NEWS.ru, журналисты из разных СМИ проверили видеозаписи, которые появились в Сети после авиакатастрофы с участием самолёта «Международных авиалиний Украины» и пришли к выводу, что борт подвергся внешнему воздействию перед падением.