МИД РФ: примерные сроки определения статуса Нагорного Карабаха отсутствуют

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Вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха является чувствительным для сторон конфликта, сроки его решения отсутствуют, рассказал 18 ноября журналистам замглавы МИД РФ России Андрей Руденко.

Мы рассчитываем, что это не приведёт ни к каким новым конфликтам, тем более к кровопролитию. Тем не менее остаётся существенная роль для Минской группы, которая будет решать те вопросы, которые не нашли своего отражения в [трёхстороннем] соглашении, — приводит слова дипломата ТАСС.

Таким образом он ответит на вопрос СМИ о словах лидера Азербайджана Ильхама Алиева о том, что особый статус Нагорного Карабаха обсуждаться не будет.

Представитель МИД РФ отметил, что в Москве рассчитывают, что обстановка в Армении не повлияет на соблюдение пунктов соглашения РФ, Азербайджана и Армении.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен благодаря вводу российских миротворческих сил. Об этом на заседании заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что участие войск РФ сыграло ключевую роль в остановке кровопролития. По словам сенатора, они при этом выполняют не только миротворческие функции.