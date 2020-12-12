МИД РФ пригрозил ответными санкциями в отношении Великобритании

https://static.news.ru/photo/68cd5cd4-3c60-11eb-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на очередные санкции, введённые Великобританией в отношении РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, это право закрепляется за Москвой с учётом принципа взаимности. Она подчеркнула, что введение Лондоном антироссийских санкций показывает неготовность британских властей отказаться от конфронтационного курса в отношении России.

С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер, — сказала дипломат.

По её словам, это решение безосновательно. Она отметила, что «этот политически ангажированный демарш» негативно отразится на государственных отношениях между Россией и Великобританией, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании ввели санкции против трёх граждан РФ из-за ситуации с правами человека в Чечне.

Они предполагают запрет на въезд в страну и замораживание активов трёх лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек».