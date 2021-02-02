МИД: сотрудник посольства Швеции участвовал в незаконных митингах в России

Москва так и не получила от Берлина ответы на вопросы по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала реакцию Германии на приговор Навальному.

Мы так и не получили, несмотря на многочисленные вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине, —...