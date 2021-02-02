16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

МИД: сотрудник посольства Швеции участвовал в незаконных митингах в России

21:54, 02 февраля 2021

Представитель посольства Швеции принимал участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал, сегодня об этом тоже шла речь, — заявила Захарова в эфире телеканала «Дождь».

Ранее в Москве прошли переговоры главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, также в 2021 году занимающей пост председателя ОБСЕ.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео