МИД: сотрудник посольства Швеции участвовал в незаконных митингах в России

Представитель посольства Швеции принимал участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал, сегодня об этом тоже шла речь, —
заявилаЗахарова в эфире телеканала «Дождь».
Ранее в Москве прошли переговоры главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, также в 2021 году занимающей пост председателя ОБСЕ.