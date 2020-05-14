МИД РФ предостерёг США от «антикитайского дискурса»

https://static.news.ru/photo/d1cab7d6-9602-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Из-за обострения критики Вашингтона в адрес китайских властей заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал Штаты перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс».

Оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет, — заявил Рябков.

Выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», прямая трансляция которой велась на сайте организации, он призвал Вашингтон более ответственно подойти к проблематике финансирования Всемирной организации здравоохранения и не сводить на этой площадке никаких геополитических счётов.

Рябков при этом подчеркнул, что мировое сообщество сможет преодолеть пандемию COVID-19 только совместными усилиями. Для этого всем странам, продолжил дипломат, нужно сконцентрироваться на координации мер по сдерживанию распространения коронавируса и восстановить экономики.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью прекратить» отношения с Китаем из-за ситуации с COVID-19.