МИД РФ предостерёг США от «антикитайского дискурса»

Из-за обострения критики Вашингтона в адрес китайских властей заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал Штаты перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс».
Оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет, — заявил Рябков.
Выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», прямая трансляция которой
Рябков при этом подчеркнул, что мировое сообщество сможет преодолеть пандемию COVID-19 только совместными усилиями. Для этого всем странам, продолжил дипломат, нужно сконцентрироваться на координации мер по сдерживанию распространения коронавируса и восстановить экономики.
Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью прекратить» отношения с Китаем из-за ситуации с COVID-19.
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