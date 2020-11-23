МИД РФ предостерёг членов Договора по открытому небу от передачи данных США

https://static.news.ru/photo/6ec35e72-2d83-11eb-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва даст жёсткий ответ, если страны, которые остались в Договоре об открытом небе (ДОН), начнут передавать данные Вашингтону после того, как Штаты выйдут из соглашения и ограничат полёты РФ над своими объектами в Европе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Недавно мы узнали, что Вашингтон ведёт нечистоплотную подковёрную игру и требует у союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полётов над Россией. США требуют, чтобы европейцы отказывали России совершать наблюдательные полёты над американскими военными объектами в Европе. Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жёсткие ответные меры не заставят себя ждать, — сказал он на переговорах, которые транслировала «Россия 24».

При этом в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что если Вашингтон решит вернуться в ДОН, то это придётся сделать уже на условиях стран-участниц.

США официально перестали исполнять обязательства по ДОН, заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход Вашингтона из соглашения вызывает у российских властей сожаление. Он пояснил, что Договор был важным элементом двусторонних отношений, укреплял взаимное доверие и помогал осуществлять контроль над вооружениями.