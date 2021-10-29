МИД РФ предложил США «остановить маховик эскалации»

«Остановить маховик эскалации» и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям в двусторонних отношениях предлагает Россия США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях, — заявила Захарова.

Она напомнила, что именно Штаты начали конфронтацию, поставив на поток практику конфискации российской дипломатической собственности и массовые высылки сотрудников заграничных учреждений.

Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчёте добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород, — это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Вашингтону известен предпочтительный для Москвы вариант «с выходом на полное встречное обнуление» всех накопившихся за последние годы ограничений.

Ранее Мария Захарова обвинила США в намеренном обрушении консульской службы в РФ. По её словам, власти США должны набраться мужества и признаться в том, что они намеренно создали проблемы в консульстве.

С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Своё решение они увязали с запретом российских властей нанимать местный и иностранный персонал.