Москва потребовала от США обеспечить главе делегации РФ въезд на сессию ООН

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РФ требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН и обеспечить въезд руководителю делегации России для участия в сессии ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что РФ направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк опытных специалистов, но данную практику прервали в 2019-м — тогда Вашингтон отказал в визе главе представительства РФ и продолжает это делать до сих пор. По её словам, Белый дом грубо пренебрегает пунктами соглашения 1947 года о центральных структурах ООН и игнорирует резолюцию Генассамблеи ООН.

В документах говорится, что США не имеют права препятствовать визиту «представителей или должностных лиц государств-членов организации», а визы необходимо выдавать безвозмездно и как можно быстрее.

Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл. И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель ведомства добавила, что секретариат ООН также работает над решение данной проблемы. Захарова также затронула во время брифинга тему вакцинации от нового коронавируса. По её словам, российский препарат от COVID-19 «Спутник V» продолжает убедительно доказывать свою эффективность, РФ не собирается на этой теме зарабатывать политические очки или ввязываться в политические гонки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Захарова заявила, что относится к переделыванию профессиональной принадлежности в форму женского рода как к шутке. Она также добавила, что ей не знаком термин «феминитивы». Что касается возможной перспективы присутствия таких слов в лексике МИД РФ, по словам Захаровой, эта тема в ведомстве никогда даже не обсуждалась.