https://static.news.ru/photo/cc6c0a94-e930-11e9-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Прекратить попытки политизировать газопровод «Северный поток — 2» призвали в МИД РФ после заявления министра энергетики США Рика Перри. Москва назвала свой проект «чисто коммерческим».

Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами «Северного потока — 2» — диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы, — говорится в комментарии МИДа в Twitter Госдепартамента.

Кроме этого, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что одной из целей «Северного потока — 2» является «обеспечение энергетической безопасности Европы», а «кол в сердце безопасности и стабильности Европы» вбивает, по мнению Москвы, Вашингтон, «грубо лоббируя интересы своих топливно-энергетических компаний на рынке ЕС».

Одной из целей взаимовыгодного коммерческого проекта #NordStream2 как раз и является обеспечение энергетической безопасности Европы. А "кол в сердце безопасности и стабильности Европы" вбивает Вашингтон, грубо лоббируя интересы своих топливно-энергетических компаний на рынке ЕС. — МИД России (@MID_RF) 7 октября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Рик Перри, выступая на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Литве, заявил, что «Северный поток — 2» станет сокрушительным ударом по безопасности Европы.

По словам американского министра, после ввода объекта в эксплуатацию европейские государства подвергнутся риску возникновения перебоев с поставками газа, а Россия получит возможность прекратить транзит через Украину.