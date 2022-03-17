МИД РФ: поставляя оружие на Украину, страны сами создают себе проблемы

Страны, которые отправляют оружие на Украину, в том числе Словакия, сами создают себе проблемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RuTube-канала «Cоловьёв.Live». Это, по её словам, касается и вербовки наёмников.

Если такое решение принимается — не только вопрос Словакии, но и другими странами, — то они создают себе проблемы, причём собственными руками, — прокомментировала Захарова сообщения СМИ о том, что Братислава может поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы советского производства.

Ранее сообщалось, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры об этом ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

Американский президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 лёгких систем ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.