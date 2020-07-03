МИД РФ: после США из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

https://static.news.ru/photo/67afcfdc-bdd8-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом 4 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Что станет с самим договором после выхода из него США? Это зависит от нескольких факторов. Последуют ли некоторые другие страны за Соединёнными Штатами? Будет ли для нас обеспечена гарантия непередачи остающимися в договоре союзниками США данных, которые они собирают в процессе миссий открытого неба в ходе полётов над нашей территорией? Нам нужны твёрдые гарантии этого, — рассказал ТАСС дипломат.

На 6 июля запланирована конференция государств — участников договора. На ней обсудят перспективу этого международного соглашения после заявления США о намерении выйти из него.

По словам Рябкова, в России абсолютно уверены, что США не изменят своего решения, несмотря на конференцию и другие мероприятия по ДОН, запланированные до 22 ноября. В начале октября пройдёт регулярная плановая обзорная конференция по договору, а затем — заседания консультативной комиссии по открытому небу в Вене на уровне делегаций постпредств.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за того, что РФ его якобы нарушает. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая.

В Америке к этому намерению отнеслись неоднозначно. Так, конгрессмены выразили обеспокоенность. Они потребовали от администрации предоставить отчёт, в котором будет описано влияние этого решения на национальную безопасность, а также позиция американских союзников на разрыв этого соглашения со стороны Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США следуют чёткому плану по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности. При этом Белый дом пытается возложить ответственность на других. По её словам, в США делают виновными Россию и Китай. Дипломат отметила, что Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также разорвали ядерную сделку с Ираном.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский считает, что выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия для европейских стран НАТО, у которых нет разведывательных спутников и которые были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов.

Выход США из ДОН осудили многие. Между тем Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него Штатов.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.