МИД РФ пообещал «разобраться» с действиями интернет-гигантов на митингах

https://static.news.ru/photo/414d1d86-5f04-11eb-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти будут «разбираться» с действиями американских интернет-гигантов, в том числе Facebook, в ходе акций в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей стране 23 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, социальные сети недостаточно модерировали связанную с протестами информацию, которую в ведомстве считают фейковой.

Помимо всех материалов, которые были опубликованы на интернет-ресурсах американских официальных органов американскими официальными лицами, мы отметили очень большую активность так называемых IT-гигантов, которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей и видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации, — сказала она в эфире Первого канала.

Захарова отметила, что эта тема будет подниматься как при работе дипведомства с США, так и в рамках международных организаций.

Кроме того, она рассказала, что посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство, а замглавы МИД Сергей Рябков выразил американскому дипломату протест в связи с позицией и высказываниями дипмиссии относительно протестных акций в России.

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.