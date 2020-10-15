В МИД РФ пообещали не оставлять санкции ЕС без ответа

https://static.news.ru/photo/f9581660-0eeb-11eb-98ea-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объявила, что введённые против россиян санкции Евросоюза не останутся без ответа со стороны Москвы.

Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без должной реакции, — приводит её слова «Интерфакс».

Она добавила, что власти РФ предупреждали Брюссель, что санкции из-за ситуации с Навальным приведут к ухудшению отношений и взаимопонимания между ЕС и России.

С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ЕС ответные санкции после введённых Брюсселем мер в отношении шестерых россиян из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ неизбежны.