МИД РФ пообещал ответить Чехии на массовую высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Москва готова соответствующим образом ответить на решение Праги о сокращении штата посольства России и массовой высылке дипломатов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

Она выразила сожаление тем, что Чехия встала на путь разрушения двусторонних отношений.

Ответ не заставит себя ждать, — пообещала Захарова.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

При этом чешская сторона не считает ответ Москвы симметричным и справедливым, так как называет высланных из Праги работников дипмиссии сотрудниками резидентур российских спецслужб. В то же время там утверждают, что изгнанные из Москвы чешские граждане вели исключительно дипломатическую работу.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб этим Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.

Кремль счёл ультиматум неприемлемым. Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Тем не менее, сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

По данным чешским СМИ, в посольстве Чехии в Москве после взаимного демарша остались 24 сотрудника — пять дипломатов и 19 административных и технических работников. В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 человек из обслуживающего персонала. Помимо этого, в Чехии работают два российских консульства.