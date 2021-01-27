МИД РФ: политика не должна навредить Союзному государству

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Продвижение программ внутри Союзного государства отвечает глубинным интересам граждан России и Белоруссии и не должно стать жертвой политической конъюнктуры, рассказали 27 января представители МИД РФ. На Смоленской площади отметили, что Москва не оказывает поддержку конкретным политикам в Минске, а уважает «суверенный выбор белорусского народа», сделанный по итогам президентских выборов 9 августа 2020 года.

Безусловно, в республике назрели определённые изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию. <...> Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля 2021 года, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве также сожалеют, что против Минска и Москвы развязали информационную войну, используя современные средства и методы манипуляции общественным мнением «в целях радикализации протестных выступлений». В МИД РФ добавили, что народ Белоруссии сам определится, кто подлинный его друг, а кто легко пожертвует благополучием граждан ради геополитической выгоды.

Дипломаты отметили, что Москва не поддерживает лично Александра Лукашенко, о победе которого объявила ЦИК страны, однако считает его легитимным главой РБ.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он, писал NEWS.ru.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.