МИД РФ подтвердило получение материалов по делу Навального

https://static.news.ru/photo/170c7aa4-58c8-11eb-9358-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия получила от Германии материалы по делу об отравлении политика Алексея Навального, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы РФ, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: ну конечно, мы получили ответ от германской стороны, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, материалы, переданные ФРГ, не содержат ничего «по сути задаваемых вопросов».

Накануне представитель Минюста Германии сообщил, что Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако какой-либо медицинской информации Москве не передавалось.

Отказ в медицинской информации он объяснил немецкими нормами, которые делают данные о состоянии здоровья человека подлежащими особенно строгой защите.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

Уголовного дела по факту отравления в России заведено не было, писал NEWS.ru.