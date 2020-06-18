МИД РФ: перспективы отмены санкций более чем туманны

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В МИД России оценили вероятность отмены санкций Евросоюза в отношении РФ. По мнению дипломатов, рассчитывать на то, что это произойдёт в скором времени, не приходится.

Они продлеваются регулярно, раз в полгода, ничего нового в этом нет. Перспективы их отмены более чем туманны, — цитирует РИА Новости, главу департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца.

Он отметил, что тема отмены санкций с Евросоюзом даже не обсуждается. Российская сторона не собирается поднимать это вопрос, поскольку не она вводила ограничения. Дипломат добавил, что хоть санкции и вредят отечественной экономике, но страна всё же научилась с ними жить.

Кобринец также напомнил, что среди стран ЕС мнение по поводу санкций неоднозначное. Одни государства настаивают на их сохранении, другие — считают их контрпродуктивными.

Отношения между Москвой и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела другого государства и ввёл ограничения. Москва приняла ряд ответных мер, при этом неоднократно подчёркивала, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов допустил возможность скорой отмены европейских санкций. По его словам, об этом свидетельствуют складывающиеся тенденции в странах сообщества. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте в преддверии саммита ЕС, запланированного на 19 июня, предложил обсудить санкции, прежде чем вновь автоматически продлить их на полгода.