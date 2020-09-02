МИД РФ ответил на заявления кабмина Германии по делу Навального

https://static.news.ru/photo/b6c34918-ed27-11ea-bdc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона продолжает ждать ответ на запрос Генпрокуратуры к Германии по делу политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичоком».

Ждём ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального, — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Как писал NEWS.ru, врач Александр Мясников выразил сомнение, что диагноз об отравлении Навального ставил врач. Дело в том, что специалист никогда не напишет «отравление», в диагнозе будет значиться как минимум «больной интоксицирован».