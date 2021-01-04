МИД РФ ответил на слова Помпео о жёсткой политике Трампа в отношении Москвы

https://static.news.ru/photo/4bce5548-4e7b-11eb-ab02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России на своей странице в Twitter опубликовало ответ на заявление главы Госдепа США Майкла Помпео, который ранее в той же социальной сети написал, что при Трампе Вашингтон вёл как никогда жёсткую политику в отношении России.

В ответ на публикацию Помпео российский МИД опубликовал фотографию картины Адольфа Нортена «Отступление Наполеона» с подписью «Отлично справляетесь, крутые парни!» на английском языке.

Россия, Россия, Россия... Давайте поговорим о России, изолировавшись от постороннего шума. Ни одна администрация не была так жестока по отношению к России, как мы... Посмотрите на факты, — писал Помпео в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам госсекретаря США Майка Помпео, при администрации президента Дональда Трампа под санкции США попали сотни физических и юридических лиц из России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь называл санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» неприкрытой рейдерской атакой. При этом он подчеркнул, что это не остановит работу над проектом. В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Штаты применяют санкции в отношении российских компаний, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России.