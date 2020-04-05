МИД РФ ответил на слова министра Швеции о «российских троллях»

https://static.news.ru/photo/c24607f6-39d3-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском МИД отреагировали на слова министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана, заявившего об «атаке российских троллей». В дипведомстве иронично заметили, что атака исходила «от обычной шведской бабушки, переживающей о Wi-Fi и радиации 5G». Об этом сообщается в официальном аккаунте МИД России в Facebook.

В конце декабря чиновник рассказал, что на него в социальной сети устроили атаку «тролли», а организатором стали противники 5G. Он был уверен, что за этой ситуацией стоят российские интересы.

Журналисты SVT изучили около двух тысяч комментариев, размещённых на странице Андерса Игемана в Facebook, и не нашли среди авторов ни одного бота.

Выяснилось, что за большинством постов стоит некая шведская группа в Facebook, половина членов которой входят также в организацию «Излучение Wi-Fi опасно для здоровья. Остановить 5G». Её администратор призвал 15 тысяч участников заходить на страницу Андерса Игемана и оставлять там свои комментарии, писал NEWS.ru.