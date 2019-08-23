https://static.news.ru/photo/9e25f7f8-c699-11e9-85d2-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв американской дипмиссии, в котором говорилось, что задержанного за шпионаж гражданина США Пола Уилана необходимо срочно отпустить.

Ранее посольство США в России сообщило, что руководство СИЗО «Лефортово» отказывается предоставить документы о состоянии здоровья задержанного и не разрешает провести независимый медосмотр. Дипломаты призвали скорее отпустить Уилана домой, где он сможет получить надлежащую медпомощь.

А «пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь» — это только к Полу относится? В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.

А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" - это только к Полу относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте. — МИД России (@MID_RF) 24 августа 2019 г.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако Уилан говорил, что думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения, писал News.ru.