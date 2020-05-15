МИД РФ ответил на призыв ООН продвинуться в вопросе продления ДСНВ

https://static.news.ru/photo/d138b934-96c1-11ea-9954-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва неоднократно говорила о том, что готова продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без предварительных условий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила на комментарий официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Президент России Владимир Путин ещё в декабре говорил о готовности незамедлительно и как можно быстрее продлить договор до конца 2019 года. Также неоднократно подчеркивали, что выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос продление договора, — цитирует её ТАСС.

До этого официальный представитель генсека заявил, что в ООН рассчитывают на достижение общего мнения и «продвижение в верном направлении» в вопросе ДСНВ.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что скептически относится к диалогу с США по контролю вооружений.