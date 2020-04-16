МИД РФ ответил на претензии США в несоблюдении ДРСМД

https://static.news.ru/photo/92f7305e-7fe9-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва удивлена, что Вашингтон, продолжает тиражировать бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Причём сами США вышли из этого соглашения. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал последний доклад Госдепартамента США.

Он обратил внимание на то, что в докладе «удивительным образом» вновь «вытаскивается на свет объёмный перечень претензий к нам относительно так называемого нарушения Россией ДРСМД».

Это прямое искажение фактического положения дел: наши подходы к ДРСМД многократно излагались и публично, и в прямом диалоге с США, мы до последнего момента — по сути дела до второго февраля, когда было объявлено о запуске США процедуры одностороннего выхода из ДРСМД — прилагали огромные усилия в интересах сохранения этого договора, — сказал Рябков в комментарии для РИА Новости.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг». 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее на слова Столтенберга о том, что разрушение ДРСМД показало силу НАТО, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.