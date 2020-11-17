МИД РФ ответил на обвинения в кибератаках на разработчиков вакцин

https://static.news.ru/photo/150c77c8-28ac-11eb-ab90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ ответил на обвинения со стороны США в кибератаках на разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, это спекуляции.

Вице-президент Microsoft Том Берт рассказал, что в последние месяцы был зафиксирован ряд сетевых атак на фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцин от COVID-19. Атаки совершались, по его словам, из РФ и из Китая. Рябков отметил, что в Штатах давно стало модным обвинять во всём Москву.

[Это] стало уже нормой жизни, определённой политической модой, дань которой отдают в том числе и IT-корпорации в США, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ряд стран ведёт работу над созданием препаратов против коронавируса. Первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 стал российский препарат «Спутник V», разработанный в центре Гамалеи. Работают над этим и США. Американская компания Moderna заявила, что эффективность её вакцины составляет 94,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ожидать тогда, когда в РФ начнётся кампания по массовой вакцинации. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Также он добавил, что чем интенсивнее болеют люди, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет к COVID-19.