«Заврались»: МИД РФ ответил на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым

https://static.news.ru/photo/ff875b16-7838-11eb-a6de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз (ЕС) своими же силами и разными способами заблокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь «заврался», обвиняя Москву в запрете иностранцам посещать полуостров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в европейские власти сами пугали жителей ЕС санкциями за поездки в регион, не выдавали визы крымчанам, подавлял туристическую деятельность в данном направлении. Она добавила, что Кремль всегда проявлял готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со спецвизитом любую международную контрольную комиссию в сфере прав человека при условии, что они начнут работать в рамках своих полномочий и согласно процедурам, применимым к такому визиту. пишет ТАСС.

Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове <...> Это же вы (Евросоюз) считаете возможной дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже, — резюмировала Захарова.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. По его словам, эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар, перечисляются меры по защите культуры и прав жителей полуострова. Экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления против целого народа.