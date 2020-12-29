МИД РФ ответил главе НАТО на обвинения в отказе от работы с Альянсом

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Руководители спецслужб Армении и Азербайджана Армен Айвазян и Али Нагиев встретились в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Они поговорили об организации канала связи между ведомствами.

Главы спецслужб Азербайджана Али Нагиев и Армении Армен Айвазян по инициативе директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова провели встречу в Москве, — говорится на сайте Службы государственной безопасности Азербайджана....