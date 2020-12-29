МИД РФ ответил главе НАТО на обвинения в отказе от работы с Альянсом

Кремль не отказывался от сотрудничества с Североатлантическим альянсом и от созыва Совета Россия — НАТО, однако Москва не согласна с тем, чтобы главной темой возможных переговоров стала ситуация на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он считает, что РФ якобы не отреагировала на соответствующее предложение Блока.
Дипломат отметила, что в чём-то с представителем организации можно согласиться — сторонам действительно необходим диалог, и участники процесса ранее обсуждали возможность провести саммит. Однако на Смоленской площади удивлены интерпретацией в НАТО позиции РФ.
На самом деле нам вновь сказали, что главной темой на заседании должна быть Украина <...> Возникает вопрос, какое отношение НАТО имеет к урегулированию украинского конфликта, — говорится в заявлении МИД РФ на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».