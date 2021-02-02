МИД РФ отреагировал на заявление Германии по приговору Навальному

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Лидер Аргентины поблагодарил главу РФ за поставки в страну вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения, — говорится в сообщении Кремля. В...