МИД РФ отреагировал на заявление Германии по приговору Навальному

Москва так и не получила от Берлина ответы на вопросы по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала реакцию Германии на приговор Навальному.
Мы так и не получили, несмотря на многочисленные вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине, — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Она призвала Берлин ответить, что же было в «суперзасекреченных» анализах Навального.
Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу «Ив Роше». Оппозиционер был приговорён к 3,5 года колонии. Было удовлетворено представление ФСИН о замене условного срока Навальному на реальное заключение в колонии.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить Навального. С аналогичным требованием выступил глава британского МИД Доменик Рааб. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному освобождению Навального.
Как писал NEWS.ru, после оглашения приговора штаб оппозиционера анонсировал проведение акции протеста в Москве. Силовики оцепили Манежную площадь, три станции метро в центре Москвы закрыты по требованию полиции — поезда следуют через них без остановок.