МИД РФ отреагировал на призыв Макрона освободить Навального

https://static.news.ru/photo/9a96d2c0-657f-11eb-ab52-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона и других западных политиков освободить оппозиционного блогера Алексея Навального являются отрывом от реальности и ангажированностью. Такое мнение высказала официальной представитель МИД России Мария Захарова.

Они (призывы западных коллег. — NEWS.ru) все как под копирку написаны. Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чём сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу, такая политическая ангажированность, — заявила Захарова в эфире телеканала РБК.

Ранее Макрон назвал неприемлемым приговор суда российскому оппозиционеру и призвал его незамедлительного освобождения. С аналогичными призывами выступили глава МИД Великобритании Доменик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Как сообщал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников, комментируя приговор в отношении Алексея Навального, заявил, что ему стыдно за то, что сегодня происходит в России.