МИД РФ: отношения России и Запада подошли к критической черте

В настоящее время необходимо наладить диалог России и стран Запада по гарантиям безопсности. Отношения подошли к критической черте. Об этом заявили в МИД РФ, позиция опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении, в частности, говорится, что в ходе переговоров президентов РФ и США Джо Байден выразил готовность налаживать диалог по вопросам безопасности.

Настаиваем на юридическом закреплении договорённости о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс, — говорится в сообщении российского МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали НАТО дать ответ на ранее выдвинутые предложения, касающиеся снижения напряжённости в Европе. В частности, РФ предлагает не проводить оперативные учения ближе согласованного расстояния от линии соприкосновения Россия — НАТО. Также предлагается согласовать предельные дистанции сближения боевых кораблей и самолётов.

Также в Москве ждут реакции Североатлантического альянса на предложение по возрождению диалога между оборонными ведомствами. В МИД подчеркнули, что нагнетание конфронтации в отношении России абсолютно неприемлемо.

В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву минских договорённостей и подготовке к силовому сценарию в Донбассе, — пишут российские дипломаты.

По мнению Москвы, втягивание Украины в Альянс может привести к появлению на её территории ракетных комплексов. Это создаст угрозу безопасности РФ и может привести к масштабному конфликту в Европе. В этой связи в МИД призвали к выработке долгосрочных правовых гарантий, которые смогли бы исключить продвижение НАТО на восток и размещение близ западных границ РФ угрожающих ей систем оружия. Подобные гарантии необходимо выработать в конкретный промежуток времени.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в Париже на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Франции заявил, что Альянс по-прежнему готов к диалогу с Россией. По его словам, дискуссия должна пройти в «нормандском формате».

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не подготовила свой документ по гарантиям безопасности, о которых президент Владимир Путин говорил своему американскому коллеге Джо Байдену в ходе их конференции. По его словам, американская сторона заявила о желании привлекать к диалогу ряд стран НАТО.