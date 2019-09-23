https://static.news.ru/photo/340ff17e-ddfb-11e9-9c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Каспийское урегулирование играет важную роль в условиях близости к региону очагов и зон нестабильности, считает посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

Хотел бы подчеркнуть, что каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности, — цитирует выступление дипломата в Совфеде РИА Новости .

19 сентября 2019 года Госдума ратифицировала конвенцию, закрепляющую правовой статус, режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. К основным принципам деятельности сторон документа на Каспии относится неприсутствие на нём вооружённых сил, не принадлежащих сторонам. В процессе участвуют Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения.

В соглашении указано, что уточнение пределов распространения суверенитета на Каспийском море будет способствовать укреплению «стабильности и предсказуемости» в отношениях РФ с партнёрами.

В тексте поясняется, что правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал конвенцию историческим событием и общим успехом стран «Каспийской пятёрки». Он также подчеркнул важность того, что государства в равной мере разделяют как права на использование природных богатств Каспия, так и ответственность за его судьбу, писал News.ru.