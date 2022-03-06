МИД РФ: от отношений России и Германии будет зависеть мир на континенте

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От отношений России и Германии «будет зависеть мир и процветание на континенте», заявил директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. По его словам, в Москве надеются, что Берлин в скором времени поймёт безнадежность «сжигания мостов» между двумя государствами, пишет RT.

Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности «сжигания мостов», ведь «послезавтра» наступит обязательно, — процитировали дипломата в RT.

Тяпкин добавил, что несмотря на кризис сложившейся ситуации, Россия и Германия по-прежнему останутся «соседями по Европе».

В заключение дипломат сообщил, что российская сторона разочаровалась в решении Германии снабжать оружием Украину.

Ранее Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР. ЗРК «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

Как сообщал ряд СМИ, Минобороны ФРГ изучает варианты увеличения поставок оружия Украине. Германия уже отправила в страну 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов.