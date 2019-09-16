https://static.news.ru/photo/94cdad20-d87a-11e9-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Департамент информации и печати МИД РФ распространил заявление, в котором выразил серьёзную обеспокоенность в связи с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ведомство рекомендует не спешить делать выводы о виновниках атаки и не нагнетать страсти вокруг Ирана.

Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, — говорится в заявлении.

В ведомстве осудили удары по невоенным целям и разрушение социально-экономической инфраструктуры страны. По мнению российских дипломатов, это может спровоцировать нестабильность на мировом рынке углеводородов, что негативно отразится на экономике многих стран.

Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.

Сокращение добычи саудовской нефти привело к серьёзному росту цен на нефть на открытии торгов. Максимум роста доходил до 19%, в среднем чёрное золото подорожало на 12–13%. Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent стоили $67,8 и росли до $71.62 против $60,15 на предыдущем закрытии. Марка WTI поднялась до $60,09.