МИД РФ осудил ракетный удар йеменских хуситов по НПЗ Saudi Aramco

https://static.news.ru/photo/f5381744-8973-11eb-80fa-96000091f725_660.jpg Фото: aramco.com

В Москве решительно осуждают ракетные удары группировки хуситов из Йемена по объекту компании Saudi Aramco под Эр-Риядом. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

По поступающей информации, утром 19 марта йеменские хуситы осуществили при помощи беспилотников очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии, которая в затянувшемся межйеменском вооружённом конфликте оказывает поддержку правительственным силам Йеменской Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. В результате атаки никто не пострадал, при этом возникший после обстрела пожар удалось локализовать и оперативно потушить. В Москве призвали стороны конфликта в Йемене к прекращению боевых действий и соблюдению норм международного гуманитарного права.

Хуситы являются представителями одного из шиитских направлений ислама. Проживают преимущественно в северных регионах Йемена. Движение получило название в честь самопровозглашённого имама Хусейна аль-Хуси, поднявшего восстание в 2004 году и обвинившего власти в ущемлении прав шиитов. «Ансар Аллах» — военизированная организация хуситов, принимающая активное участие в гражданской войне, которая продолжается в стране с 2014 года.

Как сообщал NEWs.ru, президент США Джо Байден заявил о прекращении поддержки наступательных операций в Йемене, в том числе за счёт поставок вооружения.

Боевые действия продолжаются в Йемене с августа 2014 года. Правительственным силам президента Абд Раббу Мансура Хади противостоят повстанческие группировки хуситов. При этом Хади с 2015 года поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.