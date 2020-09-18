МИД РФ оценил возможное участие Тихановской во встрече в Брюсселе

https://static.news.ru/photo/69ec2344-fa83-11ea-ba96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие бывшего кандидата в президенты от белорусской оппозиции Светланы Тихановской во встрече министров иностранных дел Евросоюза будет говорить об отходе Брюсселя от заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина на днях сообщила, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Такой контакт, если он состоится, рассматриваем как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили т.н. гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано, — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, заигрывание министров Евросоюза с самоназначенной представительницей оппозиции является «составной частью сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

Тут прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году, — подчеркнула дипломат.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Европарламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени Тихановской.