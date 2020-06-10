МИД РФ оценил разногласия между Москвой и Минском

https://static.news.ru/photo/42476812-ab14-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разногласия в отношениях между Россией и Белоруссией не означают расхождение стран в разные стороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

У нас есть непростые сюжеты, но это не показатель того, что мы расходимся в разные стороны. Разногласия есть у всех, даже среди близких родственников. Именно так мы относимся к нашим белорусским друзьям, — сообщил Руденко во время онлайн-конференции об отношениях между РФ и Белоруссией.

Дипломат выразил надежду, что страны сохранят стратегический и братский характер отношений, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД Белоруссии Андрей Евдоченко в свою очередь заявил, что Москва и Минск могут устранить «недоделки» в экономическом сотрудничестве в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

NEWS.ru писал, что Минск выступает за пересмотр цены российского газа. В Минэнерго республики утверждают, что стоимость голубого топлива должна быть на «корректном и справедливом уровне». Переговоры с представителями энергетических ведомств двух стран состоялись в формате видеоконференции 9 июня.