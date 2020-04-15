МИД РФ оценил отказ США финансировать ВОЗ как эгоизм в борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/b390a5c2-7ee8-11ea-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявление США о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения стало проявлением эгоистичного подхода к борьбе с пандемией коронавируса, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва призывает Вашингтон воздержаться от дальнейших атак на ВОЗ.

Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией. Такой удар по данной организации именно в тот момент, когда во многих отношениях именно на неё обращены взоры международного сообщества, — это шаг, заслуживающий осуждения и всяческого порицания, — подчеркнул замминистра в комментарии для ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что ВОЗ в последнее время принимала неудачные решения, что отразилось на ситуации с коронавирусом. Так, например, изначально ВОЗ не хотела закрывать границу с Китаем, когда началась эпидемия.

Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше. Поэтому он намерен решительно приостановить финансирование «этой организации».

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такие заявления руководства Соединённых Штатов являются неконструктивными и несвоевременными.