Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

https://static.news.ru/photo/1229b662-a69a-11eb-a4e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник украинского посольства в России будет выслан из страны. Он объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявили в МИД РФ.

В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России, — говорится в сообщении МИД РФ.

Он должен будет покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. Нота об этом была направлена посольству Украины в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что готовы принять дополнительные меры, если Киев продолжит действовать против российских дипломатов.

Ранее стало известно, что Россия вышлет сотрудника посольства Италии. Это является зеркальным ответом не действия Рима, который 31 марта выслал двух сотрудников российской дипмиссии. Якобы одному из дипломатов были переданы секретные документы от офицера ВМС страны.