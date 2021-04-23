МИД РФ объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

https://static.news.ru/photo/8aa8e03c-a414-11eb-b05f-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/plinrussia

Россия вышлет пять сотрудников посольства Польши в Москве. Эти действия являются ответной мерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

[Послу] сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года, — говорится в сообщении.

23 апреля посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ. Ему выразили протест в связи с высылкой трёх российских сотрудников посольства РФ в Польше. Это было сделано в знак солидарности с США, которые обвиняют Россию в причастности к кибератакам. В МИД РФ назвали этот предлог абсурдным.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов, заявил, что Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы.